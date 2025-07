Baseball, per San Marino c'è l'obbligo di doppietta con Reggio

Per San Marino, la terzultima è il classico turno materasso che, per non rischiare, non va preso troppo alla leggera. C'è Reggio Emilia, ultima del girone e reduce da 7 ko in 8 partite: un'occasione da sfruttare appieno, sia per accorciare su Parma – capolista a +2, ma con anche una gara in meno – che per allungare su Macerata e Bologna, terze a -3. Un doppio incrocio diviso tra la via Emilia e Serravalle, dove domani alle 20 ci sarà gara2.

San Marino recupera Helder, mentre Batista è ancora da valutare. Così come da valutare sono le date di debutto dei tanti innesti arrivati: i cavalli di ritorno, ossia Vassallotti, sul Titano l'anno scorso, da Silva e Lino, che da queste parti hanno già vinto lo scudetto; e la novità assoluta, il lanciatore venezuelano Paricaguan, sin qui impegnato coi messicani del Saperos de Saltillo.

Per Reggio, che come detto sta vivendo un periodo nero, tra mercato e infermeria c'è qualche spiraglio di luce: entrano in gruppo sia Dakota Barbet, interbase preso dalla New York University, che il duo Rodriguez-Robles. Niente da fare invece per Figueredo, che non è ancora pronto; dunque, annuncia il manager Biagini, i partenti saranno sempre Madan e Zanchi.