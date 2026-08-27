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Baseball: per San Marino inizia la finale scudetto

Per il terzo anno consecutivo, i titani si giocano il titolo contro Parma

di Gabriele Mento
27 ago 2026

Per il terzo anno di fila, saranno San Marino e Parma a contendersi lo scudetto. Nel 2024 il titolo andò agli emiliani, mentre nella passata stagione fu la squadra del titano a cucirsi lo scudetto sulla maglia, vincendo la serie per 3-1. 

Quest'anno la finale sarà al meglio delle 7 partite, e sarà Parma ad avere il vantaggio del fattore campo. San Marino giocherà l'ottava finale scudetto consecutiva, conquistata dopo aver battuto in 7 partite la Fortitudo Bologna. Una serie combattutissima, in cui l'inerzia è cambiata più volte e nella quale i titani si sono ritrovati sotto per 3-2 dopo aver subito tre sconfitte consecutive a Bologna. Nelle ultime due partite sul diamante di casa sono arrivate però ottime risposte da parte di tutta la squadra, con due vittorie di larga misura.

Anche Parma non ha avuto vita facile in semifinale contro Macerata. Gli emiliani hanno perso gara 1 in casa, e hanno avuto  bisogno di una prestazione sontuosa del lanciatore Figueredo in gara 6, che ha concesso  una sola valida in 7 inning, per vincere la serie 4-2.

Gara 1 è prevista per stasera alle ore 20:30 al Nino Cavalli di Parma.




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