Baseball, per San Marino un sabato col doppio impegno a Macerata

C'è subito da andare a riprendere Bologna e Parma, che negli anticipi di Gara 2 hanno replicato il successo di Gara1: 4-2 a Godo (la Fortitudo) e 7-5 in rimonta in un tiratissimo derby a Collecchio, deciso all'extrainning. Per San Marino il ritorno in cima alla classifica passa dal doppio impegno di Macerata, dove si gioca alle 16:30 e poi di nuovo alle 20:30. Nulla di impossibile, se si tiene conto di come è andata Gara 1 a Serravalle. Risultato netto (8-2) e soprattutto mai in discussione, col secondo inning chiuso con un perentorio 7-0. Cartoline della sfida il fuoricampo di Reginato che ha sbloccato la partita, la monumentale prova di Maestri e, sempre sul monte di lancio, il bel debutto del 16enne sammarinese Alessandro Ercolani, zero punti subiti e un paio di strikeout messi a referto. Dopo un ritorno in campo così il rischio principale è quello di abbassare la guardia: se ciò non avverrà, le premesse per completare la prima giornata con un tris di vittorie ci sono tutte. Sempre in serata, si giocano le altre due Gare 3: dopo la trasferta in Romagna di ieri, Bologna riceve Godo al Falchi, mentre il Parma si sposta sempre di qualche chilometro e resta di scena a Collecchio.