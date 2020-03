FIBS Baseball: posticipata al 14 giugno l'inizio della stagione

Il Consiglio Federale della FIBS ha deciso di posticipare l'inizio di tutti i campionati al 14 giugno. Il presidente Andrea Marcon ha comunicato alle società di baseball e softball la decisione e alcune novità. La prima è che in nessun campionato ci sarà retrocessione, quindi neanche in A1 di softball. La seconda decisione riguarda tutte le categorie. Nel 2020 non verranno applicate le tasse gara, non saranno richieste fidejussioni e saranno restituire quelle già consegnate. Infine la FIBS ha sospeso tutte le obbligatorietà e propone di individuare soluzioni premianti per le Società che si distingueranno nell'attività giovanile.



