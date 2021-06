SERIE A Baseball: prima di ritorno, San Marino a Firenze La squadra di Doriano Bindi comanda il girone G, a punteggio pieno

Baseball: prima di ritorno, San Marino a Firenze.

Giro di boa per la prima fase del campionato di Serie A e giro di boa naturalmente anche per il San Marino Baseball, che dopo sei partite è imbattuto e torna ad affrontare la Fiorentina, questa volta per una doppia trasferta (domani ore 15.30 e 20). A Serravalle, il 22 maggio, vittoria larga nel primo match (19-0) e gara serale più combattuta (8-0), con sei inning sul 4-0 e settimo nel quale Albanese e compagni hanno chiuso in cassaforte definitivamente il successo. Con la doppietta sul Grosseto, tuttora prima inseguitrice, il divario sulla seconda si è allargato a tre partite. San Marino è a 6 vinte e 0 perse, Grosseto 3-3, Fiorentina 2-4 e Lancers 1-5.

