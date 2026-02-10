BASEBALL Baseball: primo raduno per il San Marino, e nuovo acquisto Yojhan Quevedo I campioni d'Italia del San Marino Baseball debutteranno in casa l'11 aprile contro Macerata

La crisi in atto in Venezuela ha impedito al blocco di giocatori venezuelani di unirsi al gruppo che si è ritrovato sul Diamante di Serravalle per il primissimo raduno. Il San Marino Baseball, con lo scudetto cucito sulle maglie, ha iniziato il percorso che porta all'inizio della nuova stagione che partirà il prossimo 11 aprile. Diverse le novità a cominciare dal nuovo coach Jairo Ramos anche il 55enne venezuelano assente giustificato al primo raduno. Il successore di Doriano Bindi ha il compito non facile di non far rimpiangere lo storico coach recentemente premiato come allenatore dell'anno al San Marino Sport Awards. Tra le novità Dennis Ortega per problemi burocratici non è stato tesserato, farà parte del roster il nuovo acquisto il catcher Yojhan Quevedo anche lui venezuelano classe 93.

Tornando al nuovo format del campionato che prenderà il via -come detto- l'11 aprile, addio al girone A, sostituito dalle Serie A Gold e Silver. In questa rinnovata configurazione, le 10 squadre della massima serie saranno ripartite in due gironi da cinque club ciascuno, che disputeranno partite di andata e ritorno con le società del proprio gruppo, ma sfideranno anche quelle del girone opposto, in un intergirone di sola andata. I campioni d'Italia sono statti inseriti nel girone B, insieme ai marchigiani, alla Big Mat Grosseto, a Reggio Emilia e a Collecchio, mentre nel girone A ci sono Parma, Bologna, Nettuno, BBC Grosseto e Crocetta. Le gare si disputeranno ancora su 9 inning, con due partite per turno, ma non più sfalsate in due giorni, bensì entrambe di sabato: una alle 15 e una alle 20. Alla postseason accederanno le prime quattro di ciascun girone, mentre l'ultima retrocederà in Serie A Silver. La regular season finirà il 25 luglio, poi toccherà ai playoff, di cui cambierà la struttura: se i quarti di finale saranno ancora al meglio delle cinque gare, dalla semifinale si passerà a serie al meglio delle sette. La serie scudetto scatterà il 27 agosto e, non più tardi del primo weekend di settembre, si conoscerà il nome dei nuovi campioni d'Italia.

