BASEBALL Baseball: questa sera gara-1 tra San Marino e Godo I Titani iniziano la quarta giornata di Serie A1 sul diamante di Serravalle contro Godo. Gara-2 si giocherà a Russi venerdi per poi tornare a San Marino sabato sera.

Continua il testa a testa tra Bologna e San Marino in vetta alla Serie A1 di Baseball. La quarta giornata – che scatterà questa sera alle 21 – vedrà i campioni d'Italia impegnati contro Collecchio mentre la formazione di Mario Chiarini affronterà Godo sul diamante di Serravalle per gara-1. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di San Marino che ha vinto 8 delle 9 partite giocate fino a questo momento. L'unica sconfitta è stata quella subita in rimonta contro Parma.

I Titani possono contare su un grande attacco, frutto dei 4 fuoricampo fatti registrare da Federico Celli – leader in A1 assieme a Cesare Astorri di Bologna – e alle 13 valide di Lorenzo Avagnina. Dall'altra parte Godo è quarta con 3 successi e 6 ko e viene da una sofferta vittoria di serie contro il fanalino di coda Macerata. Un rendimento altalenante quello del roster allenato da Marco Bortolotti che, come detto, salirà sul Titano questa sera alle 21 ed anche sabato prossimo mentre gara-2 si svolgerà a Russi.

Oltre a San Marino-Godo e Collecchio-Bologna, il programma della quarta giornata prevede anche la sfida tra Macerata e Parma.



