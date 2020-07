Baseball: questa sera gara-2 tra Godo e San Marino

Questa sera in programma gara-2 della quarta giornata di Serie A1 tra Godo e San Marino. Si gioca a Russi alle ore 21 con la squadra di Mario Chiarini che ha superato 6-1 i romagnoli sul diamante di Serravalle in gara-1. In questo San Marino è secondo in classifica con 9 vittorie ed una sconfitta, alle spalle della capolista Bologna impegnata nella serie con Collecchio.