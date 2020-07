Baseball: riparte il campionato, con sole 6 squadre, compreso San Marino

Fra mille difficoltà riparte domani sera il campionato italiano di serie A1 di baseball, ma la crisi ha colpito in maniera pesantissima: saranno solamente sei le squadre partecipanti, tutte concentrate fra Emilia-Romagna, Marche e San Marino, per la prima volta nella storia del baseball italiano, mancherà una squadra di Nettuno, la città in provincia di Roma dove il baseball è una tradizione radicatissima e con una immensa bacheca di trofei nazionali ed europei.

Lo scudetto 2020 sarà quindi una questione fra Bologna, Parma, Collecchio (Parma), San Marino, Godo (Ravenna) e Macerata. Le partite, organizzate su serie di tre incontri, si svolgeranno sulla lunghezza di sette inning, anziché gli abituali nove. Come ogni altro evento sportivo, saranno a porte chiuse. Non sono previste retrocessioni, con l'obiettivo di ritornare nel 2021 a un campionato a 12.