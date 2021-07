Baseball: riscatto San Marino contro Godo

Pronto riscatto di San Marino. La squadra di Doriano Bindi archivia il doppio confronto contro Godo vincendo la seconda partita. Sul diamante di Serravalle i Titani chiudono la sfida dopo 7 inning con un netto 11-0. Un risultato importante per confermare il primo posto nel gruppo che lo diventa ancora di più alla luce del ko, inaspettato di Nettuno contro Macerata che permette ai biancoazzurri di riportare il vantaggio in classifica a due vittorie. A Godo, San Marino era incappato nella prima sconfitta della stagione, a Serravalle i Titani partono subito bene e dopo una ripresa il vantaggio è già di 4-0. Sul tabellone il punteggio cambia dopo il terzo inning con un altro punto di San Marino.

L'attacco dei Titani si fa sentire nella parte bassa della sesta ripresa. Un big inning da sei punti che non lascia scampo a Godo. Epifano è il primo out, poi ci pensa subito Albanese con un doppio. Pulzetti spinge il compagno in terza con un singolo e Di Fabio riempie i cuscini guadagnandosi una base ball. Per dilagare basta un giro di mazza, quello di Leo Ferrini, il cui doppio porta a casa tre punti che valgono l'8-0. La valida di Angulo spinge a casa il 9-0 e subito dopo arriva il lungo fuoricampo a destra di Sechopoulos per l’11-0. Partita chiusa dopo il cambio capo successivo. San Marino con 7 vittorie e 1 sconfitta a +2 su Nettuno. Prossimo impegno con il doppio scontro con Macerata in trasferta prima di chiudere in casa con Nettuno.

