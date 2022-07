Baseball: San Marino a Torino per l'ultima dell'intergirone

Torna la serie A di baseball. Dodici gare al termine della seconda fase per San Marino Baseball, che in questo nel fine settimana affronterà in trasferta Torino per l’ultimo turno di intergirone. Poi si tornerà a giocare nel proprio girone per il ritorno e quindi con le sfide con Nettuno, Collecchio e Parma. Al termine di questa fa la classifica stabilirà quali saranno le quadre che accederanno alla semifinale scudetto. I campioni d'Italia in carica sono primi nel girone A con 14 vittorie e 4 sconfitte, con Parma che si è portato a sole due vittorie grazie ai successi nei recuperi con Bologna e Collecchio. Più indietro Collecchio e Nettuno. Nel gruppo B, la Fortitudo Bologna in testa con 13 vittorie e 3 sconfitte, poi Torino (9-9), Grosseto (7-11) e Godo (3-15).

