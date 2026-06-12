Baseball: San Marino affronta Macerata in uno scontro al vertice

Per il San Marino Baseball si avvicina il (doppio) match clou di questo Girone B della Serie A1. I campioni d'Italia in carica se la vedranno contro Macerata in quello che è un vero e proprio scontro al vertice del raggruppamento: San Marino comanda con 12 vittorie e 4 sconfitte, Macerata insegue al secondo posto con 10 vittorie e 8 sconfitte (e 2 partite in più). Questa sera alle ore 20.30 si gioca gara1 nelle Marche, sabato alle 20 si replica sul diamante di Serravalle per gara2.







