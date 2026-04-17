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Baseball, San Marino affronta Reggio Emilia

I campioni d'Italia hanno cominciato col doppio successo su Macerata, gli emiliani con due ko contro Nettuno. Ramos senza l'acciaccato Guevara.

17 apr 2026
Baseball, San Marino affronta Reggio Emilia
Baseball, San Marino affronta Reggio Emilia

Dopo l'esordio perfetto con Macerata, San Marino punta la seconda doppietta in fila. I campioni d'Italia del baseball incrociano Reggio Emilia, viceversa in cerca dei suoi primi punti dopo il bis di ko con Nettuno. Si comincia sul diamante di Serravalle, domani alle 20 invece si va nella città del tricolore.

Contro un avversario – sulla carta – più debole rispetto ai marchigiani, Ramos può contare su tutti tranne che sull'esterno centro Guevara, uscito acciaccato da gara2. Le opzioni per sostituirlo sono lo spostamento di Diaz o l'inserimento tra i titolari del giovane Magnani. I partenti saranno di nuovo Lage, per la partita open, e Palumbo, per quella riservata ai lanciatori AFI. Nessun assente invece per Reggio Emilia, i cui lanciatori titolari saranno, rispettivamente, Hernandez e Zanchi.





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