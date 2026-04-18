Baseball, San Marino batte 2-1 Reggio Emilia

Continua l'avvio di stagione perfetto per il San Marino nella Serie A di Baseball. Ieri sera a Serravalle i Titani hanno battuto per 2-1 al decimo inning la Palfinger Reggio Emilia, portando il proprio record a tre vittorie e zero sconfitte. Duello tra lanciatori, con il trio Lage-Mendez-Leal che ha tenuto a zero l'attacco reggiano per nove riprese dopo che gli ospiti si erano portati in vantaggio 1-0 in solo due battitori. La squadra di Ramos pareggia al terzo inning sfruttando un errore avversario e la porta a casa ai supplementari con il singolo walk-off di Helder che spinge a casa Di Raffaele per il punto della vittoria. Oggi alle 20 si replica a Reggio, sul monte di lancio per San Marino ci sarà Angelo Palumbo.







