BASEBALL Baseball: San Marino batte 5-0 Reggio Emilia in gara1 Finisce 5-0 la prima partita di San Marino con Reggio Emilia. La squadra di Bindi ha un monte che non concede nulla e un line-up che colpisce nel momento giusto, dilagando poi sul 5-0 coi tre punti del 7° inning. Il lanciatore vincente è Lage.

La pioggia caduta in giornata ha costretto gli addetti ai lavori allo straordinario per rendere nuovamente praticabile il diamante di Serravalle. Si parte alle 21.45 – e non alle 20 – ma, anche cambiando gli addendi, il risultato non cambia: San Marino fa il suo dovere e si impone con un netto 5-0 in gara1 della quarta giornata del Campionato di Serie A. Quinto successo in 7 partite per la squadra allenata da Doriano Bindi, contro Reggio Emilia che invece resta fanalino di coda del Girone A. Il monte sammarinese non concede nulla, l'attacco invece colpisce nel momento giusto. Sfida che si sblocca nel 2° inning, 1-0 grazie ai doppi di Diaz e Marlin. Poi sale in cattedra Lage, che risulterà lanciatore vincente: solo una valida concessa in 5 riprese, a fronte di 6 strike-out.

Si resta in questa situazione di punteggio fino al 6° inning quando San Marino raddoppia con il fuoricampo da un punto di Helder. Gioco, partita, incontro al 7° con il singolo del 3-0 di Proctor. Poi base intenzionale ad Angulo e singolo di Diaz per portare a casa gli ultimi due punti, per il definitivo 5-0. Questa sera è in programma gara2, a Reggio.



