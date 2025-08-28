TV LIVE ·
Champions League 2025-2026 le avversarie delle italiane 13:46 Violenza su minori, la Maggioranza: "Falla di sistema da colmare. Scuole e impianti sportivi devono essere luoghi sicuri"
Baseball: San Marino batte Bologna in gara 3

Ottima prova dei Titani che vanno sul 2-1 nella serie della semifinale.

di Elia Gorini
28 ago 2025
Baseball: San Marino batte Bologna in gara 3

San Marino torna in vantaggio nella serie della semifinale scudetto. I Titani battono Bologna 9-1 nella terza partita e vanno sul 2-1. San Marino sblocca la partita al terzo attacco segnando due punti. La Fortitudo dimezza lo svantaggio nella parte alta del quinto inning, ma al cambio campo la squadra di Doriano Bindi allunga sul 4-1. L’attacco sammarinese trova spazio anche nella settima ripresa con altri tre punti e due nell’ottava. Per i Titani sono 13 le valide. La serie resta sul Titano per gara 4, biancoazzurri a una vittoria dalla finale scudetto.




