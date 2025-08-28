Baseball: San Marino batte Bologna in gara 3

San Marino torna in vantaggio nella serie della semifinale scudetto. I Titani battono Bologna 9-1 nella terza partita e vanno sul 2-1. San Marino sblocca la partita al terzo attacco segnando due punti. La Fortitudo dimezza lo svantaggio nella parte alta del quinto inning, ma al cambio campo la squadra di Doriano Bindi allunga sul 4-1. L’attacco sammarinese trova spazio anche nella settima ripresa con altri tre punti e due nell’ottava. Per i Titani sono 13 le valide. La serie resta sul Titano per gara 4, biancoazzurri a una vittoria dalla finale scudetto.







