Baseball: San Marino batte Castenaso 8-2 e consolida il secondo posto

Sul diamante di Serravalle, San Marino trova la vittoria che permette ai Titani di consolidare il secondo posto in classifica. Nel recupero della quinta giornata rinviata per pioggia, la squadra di Mario Chiarini s'impone 8-2 contro Castenaso. I padroni di casa partono bene andando in vantaggio al primo attacco, San Marino va sul 2-0 con i punti di Giordani e Pulzetti. Al terzo innining, Castenaso accorcia. Il doppio di Alfinito e il triplo di Dreni valgono l'1-2, poi lo stesso Dreni pareggia sul successivo lancio pazzo. Al cambio campo San Marino mette una seria ipoteca sul risultato finale. I Titani segnano quattro punti. Il doppio di Epifano fa entrare il 4-2 per San Marino, poi un lancio pazzo fa entrare il 5-2 e con il grounder di Di Fabio arriva il 6-2. Alla quinta ripresa il 7-2 con il triplo di Di Fabio che porta a casa Epifano, mentre l'8-2 è segnato al settimo inning con il fuoricampo di Giordani. San Marino centra l'ottava vittoria in stagione su 12 gare giocate.