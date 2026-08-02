BASEBALL Baseball: San Marino batte Crocetta 9-3, ora è a un passo dalla semifinale Mercoledì prossimo a Parma il primo match point per conquistare la semifinale

Baseball: San Marino batte Crocetta 9-3, ora è a un passo dalla semifinale.

Il San Marino Baseball supera 9-3 la Crocetta in gara-2 dei quarti di finale, si porta sul 2-0 nella serie e avrà già mercoledì prossimo a Parma il primo match point per conquistare la semifinale. A Serravalle gli ospiti partono meglio e, tra il secondo e il terzo inning, si portano sul 3-0 grazie alle valide di Adorni, Segreto, Viloria, Severino, Pomponi e Sambucci. La squadra sammarinese reagisce nella parte bassa del terzo con Pieternella, che firma l’1-3, e accorcia ancora nel quarto grazie alla valida di Guevara. La rimonta si completa al quinto inning: Angulo porta a casa il punto del pareggio con una volata di sacrificio, mentre Di Fabio, colpito a basi piene, vale il sorpasso sul 4-3.

San Marino allunga definitivamente nel sesto. Marlin apre con un singolo, Pieternella firma il doppio del 5-3, poi le valide di Angulo e Colmenares fissano il punteggio sul 7-3. Altri due punti arrivano nell’ottavo inning, uno su singolo di Colmenares e l’altro su lancio pazzo. Sul monte di lancio Palumbo è vincente, cresciuto con il passare delle riprese, mentre perdente è Bonvini. La serie si sposta ora a Parma, dove mercoledì San Marino potrà chiudere i conti già in gara-3.

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