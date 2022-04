San Marino Baseball batte Godo 11-5 in gara1, la partita era in programma ieri sera, poi rinviata ad oggi per la pioggia. Sul diamante di Serravalle i campioni d'Italia vanno sotto 1-0 dopo il primo inning, per poi ribaltare completamente il punteggio con 4 punti al secondo e altri 4 alla quarta ripresa. I Titani sono in controllo della sfida e chiudono 11-5 con 14 valide.