BASEBALL Baseball: San Marino batte Macerata anche in gara 2 (7-4)

Baseball: San Marino batte Macerata anche in gara 2 (7-4).

Dopo aver battuto gli Angels Macerata per 9-5 in gara 1, San Marino si ripete in gara 2 giocata nel pomeriggio. I ragazzi di Bindi hanno replicato il successo questa volta per 7-4. Questa sera gara 3 chiude la prima giornata di ritorno del campionato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: