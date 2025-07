BASEBALL Baseball, San Marino batte Milano e nei quarti sfiderà BBC Grosseto

Una serie allungata dal sabato alla domenica pomeriggio quella tra San Marino e Milano con gara1 fortemente condizionata dalla pioggia che ha imposto la sospensione dopo 5 inning e il completamente della partita il giorno successivo. San Marino era in vantaggio per 3-2 al momento dell'interruzione, con la squadra di Doriano Bindi che è stata chiamata a ribaltare il risultato dopo il vantaggio di Milano per 2-0 nella parte alta del quarto inning. Questa mattina i Titani sono tornati sul diamante per la ripresa della gara e non hanno avuti grossi problemi. San Marino ha segnato 2 punti alla quinta ripresa per poi trovare un big inning da 6 punti nella parte bassa del settimo, che ha contributo a chiudere la partita sul 14-2. Non c'è stata storia invece in gara2 con San Marino che si è ampiamente imposto su Milano. I Titani hanno controllato la partita dall'inizio alla fine. La squadra di Doriano Bindi ha vinto per 23-0, andando a segno in tutti gli inning giocati a parte il quarto e l'ottavo. Le mazze sammarinesi hanno girato molto bene soprattutto nella terza ripresa quando sono entrati ben 8 punti. In totale 24 valide per San Marino con 23 punti messi a segno.

Nei quarti di finale i Titani sfideranno il BBC Grosseto a partire dal 12 agosto al meglio delle 5 partite da 9 inning. Primi due incontri in trasferta, poi la serie si sposterà a Serravalle per gara3 domenica 17 agosto e per le eventuali gara4 e gara5. Le squadre che accederanno alle semifinali saranno impegnate dal 23 agosto sempre al meglio delle cinque partite, così come la finale scudetto che inizierà il 3 settembre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: