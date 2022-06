Pesante sconfitta per il San Marino Baseball nella terza giornata della poule scudetto. I campioni d'Italia in carica cadono 5-1 sul diamante di Collecchio nella prima partita della serie andando a segno con un solo punto al settimo e ultimo inning. I ragazzi di Doriano Bindi cercheranno di rimontare oggi quando a Serravalle sono in programma gara2 alle 16 e gara3 alle 20.