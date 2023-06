SERIE A Baseball: San Marino cade in gara3 a Senago

Baseball: San Marino cade in gara3 a Senago.

Dopo i netti successi in gara1 e gara2, San Marino non riesce a completare l'en-plein cedendo per 5-4 sul diamante di Senago. La terza partita della serie è estremamente equilibrata, con numero di valide pari (8-8), ma più capacità della squadra di casa di colpire nel momento giusto. Pitcher vincente Sheldon, perdente Baez. Due valide per Lino e Dudley Leonora, fuoricampo per Celli. La squadra di Bortolomai conquistano la prima vittoria nel girone G.

