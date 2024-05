SERIE A Baseball: San Marino cede gara2 contro Bsc Grosseto

Baseball: San Marino cede gara2 contro Bsc Grosseto.

I Titani non replicano il successo di gara1 e cedono alla stadio Jannella per 10-5 in gara2 contro Bsc Grosseto. Dopo due inning i toscani sono avanti 4-0, con San Marino che aggiorna il tabellone solo alla terza ripresa con un punto. Al quinto attacco i Titani accorciano fino al 4-3, ma nella parte bassa dell'inning Grosseto segna altre tre punti. Sul 7-3, i Titani riducono ancoro lo svantaggio fino al 7-5. Bsc Grosseto piazza altri tre punti che valgono il 10-5 che diventa anche il punteggio di chiusura.

