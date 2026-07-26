BASEBALL Baseball, San Marino chiude con uno sweep su Collecchio: emiliani retrocessi I titani vincono 7-4 e 7-6, chiudendo con il secondo miglior record stagionale. Venerdì i playoff, contro Crocetta

Si chiude con uno sweep contro Collecchio, grazie a due successi agli extrainning, la stagione regolare del San Marino Baseball in Serie A Gold. È di 7-4 e di 7-6 il punteggio di gara-1 e gara-2, entrambe andate ai titani, sul diamante di Serravalle, con San Marino che concede il pareggio agli emiliani all'ultima ripresa sia nella prima, sia nella seconda partita, prima di riprendersi in quelle aggiuntive.

Nel primo pomeriggio partono meglio i titani, con un doppio vantaggio già nell'attacco di apertura, poi dimezzato da Collecchio nella seconda ripresa. Tra quinta e sesta, pareggio degli emiliani e a seguire nuovo doppio vantaggio San Marino, fino al 4-4 finale piazzato dagli ospiti proprio all'ultimo respiro. Per averne ragione, ai campioni d'Italia servono ben due inning aggiuntivi, con un fuoricampo di Pieternella da tre punti che risolve la situazione all'undicesima ripresa.

Andamento opposto per gran parte di gara-2, dove Collecchio apre con un punto sia nel primo, sia nel secondo inning e tiene casa base inviolata fino al settimo attacco di San Marino. Qui, i titani segnano tre volte, grazie a una volata di sacrificio di Di Raffaele, una valida di Marlin e un singolo di Pieternella, per poi replicare in maniera identica nell'inning successivo. Il punto messo a segno da Collecchio tiene però a galla gli ospiti, che all'ultima ripresa portano tre uomini fino a casa base a propria volta, rimandando il discorso all'attacco supplementare. Protette le basi, i titani chiudono nella parte bassa, quando un bunt valido di Diaz riempie i cuscini e la valida al centro di Colmenares mette fine alla partita.

Grazie a questo doppio successo, i campioni d'Italia finiscono la stagione regolare con 19 vittorie e 7 sconfitte, primi nel girone B, davanti a Macerata, Bsc Grosseto e Reggio Emilia, che sfila la quarta posizione proprio a Collecchio, costringendola alla retrocessione in Serie A Silver. Adesso, però, viene il bello, perché venerdì prossimo cominceranno i playoff. I titani troveranno Crocetta, quarta nel girone A, con gara-1, 2 e l'eventuale gara-5 in casa e gara-3 e l'eventuale gara-4 in trasferta. Parma, che ha dominato l'altro raggruppamento, incontrerà Reggio Emilia, Bologna sarà con il Bsc Grosseto e Macerata, seconda dietro a San Marino, sfiderà Nettuno.

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