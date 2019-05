Baseball, San Marino con Godo per la doppietta

San Marino Baseball in campo

Ora che si è messa alle spalle le big e ha ingranato, San Marino non ha nessuna intenzione di fermarsi e il weekend è di quelli da allungo. L'avversario di turno è Godo, ancorato nei bassifondi con un solo successo in 6 gare. Si parte alle 20:30 di stasera sul diamante dei ravennati, mentre gara2 è in programma domani, alle 19:30, a Serravalle. Hernandez, Galeotti e Di Raffaele i partenti sin qui schierati da Godo, che a livello di rilievi mette in mostra i 6.2 inning senza punti guadagnati di Ciarla e il 375 di media battuta – con due doppi e due punti battuti a casa – di Evangelista.

Un avversario sulla carta abbordabile per un San Marino partito con tre ko in 4 partite contro Bologna e Parma, ma che da lì in poi ha sconfitto due volte Nettuno e una volta l'altra cenerentola, Castenaso. E il calendario sorride, perché da qui al giro di boa ci saranno il doppio incrocio con Redipuglia – a sua volta fuori dalla zona playoff – e il recupero di gara2 con gli emiliani. Un percorso da sfruttare per consolidare il terzo posto dietro all'imbattuta Bologna e a Parma. E per tenere dietro Nettuno, il cui record, a differenza del 4-3 sammarinese, è in parità.