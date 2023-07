SERIE A Baseball: San Marino di misura in gara2 contro Grosseto

Baseball: San Marino di misura in gara2 contro Grosseto.

Successo di misura di San Marino nella seconda partita della serie contro Grosseto. Nel pomeriggio i Titani hanno avuto ragione dei toscani per 1-0 grazie a un punto messo a segno nel corso della seconda ripresa. I biancoazzurri battono in totale sei valide e raccolgono un solo punto che basta però per vincere la partita. Grazie a questo successo diventano 10 le partite vinte dai Titani che staccano Bologna di una vittoria. La Fortitudo ha perso entrambe le gare finora giocate contro Parma. In serata la squadra di Doriano Bindi tornerà in campo per gara3.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: