BASEBALL Baseball: San Marino è in finale scudetto. Bologna ko 11-6. I Titani superano Bologna anche in gara 4 e volano alle Italian Baseball Series

San Marino non sbaglia e in gara 4 batte ancora Bologna portando la serie di semifinale sul 3-1 per i Titani. La squadra di Doriano Bindi s’impone sul diamante dí Serravalle per 11-6 e conquista il pass per la serie scudetto. Per i Titani sarà la settima finale consecutiva per il tricolore, i biancoazzurri hanno vinto l’ultima volta nel 2022.

