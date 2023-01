Baseball: San Marino esordirà il 15 aprile contro l'Athletics Bologna

Incomprensioni, indecisioni, polemiche. Nonostante tutto questo il Campionato di Serie A di Baseball è pronto a ripartire e San Marino pronto a difendere il doppio titolo tricolore conquistato nel 2021 e nel 2022. 30 le società iscritte, mancano solo Castelfranco e l'Academy of Nettuno. Anche alla luce di ciò il presidente della FIBS Andrea Marcon ha leggermente cambiato la formula del campionato. Rispetto allo scorso anno non ci saranno più quattro gironi nella prima fase ma ben 6 composti da 5 squadre. I Titani, campioni d'Italia in carica, sono stati inseriti nel Gruppo A assieme a Macerata, Poviglio, Athletics Bologna, Longbridge Bologna e Padule Sesto Fiorentino. Dal 15 aprile al 13 maggio le squadre si sfideranno in un girone di sola andata, con i sammarinesi che esordiranno in trasferta contro l'Athletics. Le prime due di ogni raggruppamento si qualificano alla poule scudetto, le restanti 3 vanno in quella per non retrocedere.

Seconda fase: le 10 promosse vengono divise in due gironi, gare di andata e ritorno al termine delle quali le prime 4 di ogni gruppo si qualificheranno per i play-off. Solo 2 le compagini eliminate, quindi. Terza ed ultima fase a 8 squadre: la grande novità del 2023 è rappresentata dalla partenza dai quarti di finale, in programma a metà agosto e al meglio delle cinque partite. Al meglio delle sette, invece, sia le semifinali – dal 24 agosto al 3 settembre – che la finalissima, le Italian Baseball Series, in programma dal 6 al 15 settembre. Qui punta ad arrivare San Marino, a caccia del settimo sigillo nel Bel Paese. La concorrenza, però, è agguerrita a partire dalle solite: Parma, Bologna e Grosseto.