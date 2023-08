SERIE A BASEBALL Baseball, San Marino fa poker a Grosseto: è finale scudetto

San Marino vince 5-2 gara4 a Grosseto e chiude la serie con Grosseto sul 4-0, qualificandosi così all’Italian Baseball Series. In una gara all’inizio segnata dall’incessante pioggia, i campioni in carica hanno avuto il merito, per la prima volta nella serie, di andare in vantaggio per primi. L’1-0 del 2° inning è mantenuto tale fino a un finale di gara nel quale i Titani sono saliti sul 5-0 prima dei due punti dei padroni di casa all’ultimo attacco. Il vincente della partita è Dimitri Kourtis, 2/3 nel box per Angulo e Rosales. È la quinta finale scudetto consecutiva per San Marino che non conosce ancora l’avversario, infatti, a Parma la pioggia rende vano ogni tentativo di scendere in campo e quindi gara 4 tra Parmaclima e UnipolSai Bologna è stata rinviata a questa sera, con la serie che vede la Fortitudo sul 3-0.

