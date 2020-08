Baseball: San Marino facile su Collecchio, ora è -2 da Bologna

San Marino Baseball (foto archivio)

A Serravalle va tutto come deve andare e ora San Marino è, virtualmente, in cima alla classifica. Collecchio s'arrende con un netto 6-1, steso dall'ottima prova dei lanciatori di Chiarini e da un attacco di casa concreto come suo solito. E con Bologna sconfitta 5-1 a Parma diventano 2 i successi di distanza tra la Fortitudo – che ha pure due partite in più – e San Marino, che recuperando con la non irresistibile Macerata potrebbe quindi agganciarla al comando.

Con Collecchio i punti arrivano tutti negli inning dispari, a cominciare dal primo: doppio di Avagnina, errore ospite, singolo di Reginato e titani in vantaggio. Solbach è impeccabile con 10 strikeout su 12 eliminazioni e una sola valida concessa in 4 riprese, così, al 3°, arriva lo strappo da vittoria. Abreu sostituisce il partente Santana sul monte di lancio emiliano e viene subito battezzato dal 7° fuoricampo stagionale di Celli. Sono due punti, altri due li porta il singolo di Angulo e sommando il tutto fa 5-0. E nel 5° c'è l'arrotondamento tennistico, frutto del doppio di Caseres. Nella ripresa seguente Collecchio fa tesoro di qualche sbavatura difensiva sammarinese e trova la marcatura della bandiera grazie a Battioni, giunto salvo in prima e poi spedito a casa dal singolo di Valenti. Kourtis offre un ultimo giro senza sussulti e finisce così: ora si va a Collecchio per la doppia sfida di sabato, con appuntamento per le 16:30 prima e per le 20:30 poi.