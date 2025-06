Baseball, San Marino facile sul BSC Grosseto: 12-1

Di doppia cifra in doppia cifra, la sera come il pomeriggio. Dopo il netto successo di gara1, San Marino allarga ancora la forbice e liquida il BSC Grosseto per 12-1, chiudendola per manifesta già all'8°. Una doppietta che tiene saldi i Titani al 2° posto nel girone, a -2 dalla capolista Parma. Una partita da 18 valide nella quale spicca il terzetto composto da Helder – perfetto nel suo 5/5 – Proctor e Pieternella, che insieme fanno 12/14.

Come nella prima sfida, San Marino compie un intero giro di line up già al primo attacco, andando subito sul 4-0 con l'errore sulla battuta di Proctor, la valida di Pieternella, la rimbalzante di Diaz e un'altra valida di Marlin. Grosseto non reagisce e al 3° i singoli di Proctor, Pieternella e Marlin prima e la volata di Servidei poi rendono tennistico il punteggio. Nella ripresa seguente invece è botta e risposta, col fuoricampo del 7-0 di Batista e l'unico punto maremmano di serata, sul singolo di Isenia. Ma non c'è margine per riaprirla, anzi nel 6° San Marino ne segna altri due col triplo di Proctor e il doppio di Pieternella. Infine, all'8°, il girochiave definitivo: il doppio di Pieternella, la rimbalzante di Diaz e una palla mancata sanciscono il +11 di casa, nella parte bassa il BSC non accorcia e la partita si chiude con una ripresa d'anticipo.