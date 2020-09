Baseball: San Marino - Fortitudo Bologna in diretta su San Marino RTV Dalle 20 sui canali 520 Sky, 73 e 573HD della TV di Stato.

In una Italian Baseball Series in cui il fattore campo ha fatturato poco – 4 vittorie esterne in 6 gare – l'ultimo atto mischia le carte. Tutti locali e tutti ospiti, perché si gioca a San Marino (prima in stagione regolare) ma, per accordi tra le contendenti, il ruolo di padrona di casa spetta a Bologna, che dunque avrà per sé l'ultimo attacco. Una finale senza favoriti, che probabilmente, come sottolineato da Chiarini e Frignani, sarà decisa dagli episodi e dai nervi. Bologna – che ha 12 scudetti in bacheca – è a caccia di un tris di titoli filati realizzato, in tempi recenti, solo al San Marino di Doriano Bindi. Era il triennio '11-'13 e da allora i titani non sono più riusciti a trovare il loro 5° tricolore.

Gli assi su cui puntare stasera sono la solidità sul monte e l'attitudine al fuoricampo, ribadite anche in gara 6 dai no hit di Baez e Kourtis e da Reginato. Si gioca alle 20, con diretta su San Marino RTV (canale 520 di Sky, 573-73 del digitale terrestre e 93 TV Sat). Per chi va al diamante di Serravalle, va segnalato che al Multieventi ci sono alcune zone del parcheggio già occupate dagli equipaggi che parteciperanno al Rally Legend.

