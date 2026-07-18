SERIE A GOLD Baseball: San Marino già certa del primo posto nel girone I titani saranno in campo lunedì e martedi per il penultimo turno di regular season

È iniziato il penultimo turno di regular season del campionato italiano di Serie A Gold di baseball, con la netta vittoria nel big match del Girone A della Fortitudo Bologna su Parma per 8-1. raggiungendo i loro avversari in vetta alla classifica.

San Marino invece è già certa del primato nel Girone B, ma dovrà attendere l'inizio della prossima settimana per scendere nuovamente in campo. Giocherà infatti in trasferta lunedì 20 e martedì 21 luglio sul diamante del Nettuno. I titani sono già sicuri del primo posto matematico nel Girone B, forti del loro record di 17 vittorie e 5 sconfitte, mentre Nettuno è terza nel Gruppo A con 12 partite vinte e 8 perse. Questi ultimi due turni di stagione regolare serviranno a San Marino principalmente per trovare il miglior stato di forma in vista dei playoff, che inizieranno venerdì 31 luglio. L'avversaria al primo turno della post season per Sasn Marino sarà con ogni probabilità la Farma Crocetta, alla quale manca solo una vittoria per centrare l'obiettivo salvezza e qualificarsi per i playoff.

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