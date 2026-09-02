Baseball: San Marino ko in gara 4 delle Italian Baseball series

Arriva un'altra sconfitta per San Marino in Gara 4 dell'Italian Baseball series, e ora Parma è a un passo dallo scudetto. Come nella terza partita, i titani non riescono a concretizzare un vantaggio di tre punti e finiscono sotto per 3-1 nella serie. L'attacco di San Marino va a segno nella seconda ripresa, dove arrivano i punti di Guevara e Martini, ma con un solo out e i corridori agli angoli, non riesce a capitalizzare quello che poteva essere un big inning e indirizzare la partita. Parma così dimezza lo svantaggio nel terzo con la valida di Gonzales che porta a casa Geraldo. San Marino prova ancora a sfruttare la potenza del suo lineup, e a scappare con il quarto attacco grazie al fuoricampo da due punti di Wong che mette fine alla partita di Figueredo.

Ma dopo aver deciso gara 3, Garcia punisce ancora i titani spedendo la palla oltre la barriera e riporta il punteggio in parità nel quinto inning, dove arriva anche l'espulsione per proteste di Sanchez. Rivera, il rilievo di Parma, concede poco o nulla all'attacco di San Marino. Nel settimo inning gli ospiti realizzano 4 punti e si portano avanti per 8-4. La squadra di casa sembra non essere in grado di ricuire il gap, e all'ultimo attacco i ducali non si accontentano di amministrare il vantaggio, ma vanno ancora a segno allargando ulteriormente il grazie ai punti di Geraldo e Garcia. San Marino prova un ultimo disperato assalto nella parte bassa del nono, con il giovane Magnani che arriva a casa sulla valida al centro di Gabriel Lino e il fuoricampo da due punti che porta il punteggio sul 10-7, ma a Parma basta far entrare Kourtis, autore già di un'ottima prova in gara e, per trovare gli ultimi due out su Guevara e Martini che chiudono la partita.







