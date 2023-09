GARA4 Baseball: San Marino KO, lo scudetto alla Fortitudo Bologna

A Serravalle si chiude una serie mai iniziata. Bologna si fa bastare la seconda esterna con un 6-2 che vale il 4-0, così San Marino, dopo due scudetti consecutivi, deve scucirsi il tricolore. Se lo appunterà la Fortitudo, o meglio la Fourteentudo, campione d'Italia per la 14ª volta: sempre più vicino il record di Nettuno, primatista dell'albo d'oro a quota 17. Sipario sul campionato e applausi, oltre che per gli emiliani, anche per Erick Epifano, ex azzurro, protagonista dei recenti successi di San Marino e all'ultima gara della carriera.

[Banner_Google_ADS]

Il cappotto non rende onore a una serie molto più combattuta di quanto dica il 4-0, coi campioni in carica che hanno battuto due valide in più (30-28) e perso le prime tre per dettagli. L'unica caduta netta è proprio in gara 4: Bologna sente il profumo del titolo e, dopo due inning di studio, nel terzo vola via. Doppio di Seferina e sono due punti, l'MVP della serie Paolini ne aggiunge un altro con una volata di sacrificio e il solo homer di Helder completa il 4-0. Discorso praticamente archiviato, San Marino però ha un moto d'orgoglio e nel 5° entra a tabellino col triplo di Angulo – sulla valida interna di Celli – e nel turno di Ericson Leonora raddoppia su palla mancata. Gara riaperta, ma per pochissimo: al cambio campo doppio di Paolini, singolo al centro di Garcia e Josephina a casa e altro punto Fortitudo, che subito dopo mette la parola fine alla stagione su bunt di Dobboletta: 6-2, San Marino alza bandiera bianca e Bologna si riprende il tricolore.



I più letti della settimana: