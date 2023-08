BASEBALL Baseball. San Marino parte bene: la semifinale Gara 1 finisce 6-1 con il Grosseto Il Big Mat Grosseto si dimostra estremamente ostico, va in vantaggio e mette in difficoltà i padroni di casa

Doriano Bindi lo aveva detto: l'impegno è a portata, ma servirà concentrazione perché tutte le sfide con Grosseto, fin qui, sono state combattute. E così è successo anche in gara-1 delle semifinali scudetto, dove San Marino ha superato per 6-1 la Big Mat, in una partita rimasta in equilibrio per quattro inning e mezzo. È nel finale che i Titani, grazie a voglia, esperienza e anche a un maggior tasso tecnico, prendono il largo e si portano a casa l'incontro. Sul diamante di Serravalle spicca la sfida tra lanciatori, con Kourtis, per San Marino, e Colasante, per Grosseto, che si prendono la scena nei primi quattro inning. I toscani passano nel secondo, quando Piccini e Diaz vanno in base e, su un lancio non controllato da Lino, trovano un avanzamento vincente. I Titani però rispondono subito, sfruttando una valida di Epifano e un paio di imprecisioni di Colasante, per pareggiare. Tre inning dopo, San Marino prende il sopravvento: di Ferrini, con un singolo, e di Lino, grazie a una volata, i due punti che aprono il divario tra le squadre. Nel sesto, San Marino rischia su un errore difensivo, ma a proteggere il vantaggio ci pensa Kourtis, che, per altro, terminerà la partita senza concedere battute valide, emulato poi anche dal compagno di squadra Baez, per una no-hit combinata che si ripete tre anni dopo quella Italian Series 2020, compiuta dagli stessi lanciatori. A chiudere gara-1 arriva, sempre nel sesto inning, il fuoricampo da tre punti di Batista, che completa il lavoro di Epifanio e Di Fabio, bravi a piazzare due singoli. Stasera, le squadre torneranno in campo alle 20.30 per gara-2, sempre sul diamante Serravalle, per poi spostarsi a Grosseto da lunedì, per gara-3, 4 e l'eventuale gara-5.

