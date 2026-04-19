BASEBALL Baseball, San Marino passa 9-7 a Reggio Emilia I campioni d'Italia fuggono con un big inning da 5 punti e restano a punteggio pieno.

Da una gara1 sonnolente a una gara2 da overdose di punti, l'esito però non cambia. San Marino resta a punteggio pieno passando anche a Reggio Emilia, un 9-7 che vede i campioni d'Italia allungare più volte ma rischiare, in chiusura, una clamorosa rimonta. Grande serata nel box per il duo Diaz-Colmenares, autori di un 7/9 con 6 punti battuti a casa.

Il via alle danze arriva nel 2° inning, nel quale San Marino scappa sul 3-0 frutto del singolo di Pieternella e del doppio da due punti di Colmenares. Reggio incassa ma al 4° ricambia, impattandola coi singoli di Marc Rodriguez, da due, e di Torelli.

Lo stallo regge fino al 7°, nel quale San Marino scappa di nuovo col pokerissimo dell'8-3, col singolo di Pieternella e il doppio di Diaz – ambedue da due – e un altro singolo di Colmenares. Un big inning che sarà decisivo, ma che non chiude i giochi: nella ripresa seguente Reggio accorcia col doppio di Acosta, neutralizzato, nella parte alta del 9°, dal doppio di Colmenares.

San Marino arriva così all'ultimo attacco degli avversari sul +5: forbice che servirà tutta o quasi, perché gli emiliani pestano forte e ne segnano tre, tra triplo di Deotto e volata di Hechavarria. Artitzu però non concede altro e la rimonta non si completa, con San Marino che mette in saccoccia la seconda doppietta in altrettanti turni.



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