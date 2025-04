BASEBALL Baseball: San Marino perde a Parma gara 2

Baseball: San Marino perde a Parma gara 2.

San Marino perde 9-3 sul diamante di Parma nella seconda partita della serie della terza giornata del campionato di serie A di baseball, dopo che la prima era stata sopesa e rinviata per pioggia. Sulla sfida pesano i cinque punti messi a segno dai campioni d'Italia nella parte bassa del quinto inning ai quali si aggiungo i tre della quarta ripresa. Prossimo impegno per i Titani la doppia sfida in trasferta allo Stadio Steno Borghese di Nettuno tra il 2 e 3 maggio.

