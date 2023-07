SERIE A Baseball: San Marino perde gara3 a Bologna Al Falchi di Bologna la Fortitudo s'impone su San Marino e vince la serie della seconda giornata di ritorno della poule scudetto.

Dopo il pareggio conquistato a Serravalle, San Marino non riesce a ribaltare il fattore campo e al Gianni Falchi s'impone la Fortitudo per 8-2. Gli emiliani sfruttano nel migliore dei modi l'avvio di partita e al secondo turno di attacco infilano quattro punti che sul tabellone diventa un 6-0 dopo il terzo inning. Nell'economia della partita il vantaggio di Bologna indirizza già la sfida, anche perché la Fortitudo segna un punto anche al quarto inning e oltre metà partita conduce 7-0. Le prime valide dei campioni d'Italia arrivano al quarto con Celli e Lino a colpire due singoli che non fruttano punti per i Titani. Al 6° si sblocca anche San Marino, con Angulo a colpire un doppio e Celli pure, mentre Dudley Leonora va col singolo per un altro punto segnato. Nella parte bassa dell'inning arriva anche l'8-2 che è anche il risultato finale che chiude il match in favore di Bologna. In questo momento San Marino, Bologna e Parma hanno lo stesso numero di sconfitte, sei, mentre le vittorie dei ducali sono 14, due in più dei Titani e della Fortitudo. Nel prossimo turno la squadra di Doriano Bindi ospita Senago. Prima dell'ultimo turno in casa di Parma, gara decisiva per definire la posizione nei quarti di finale che inizieranno il 15 agosto e si giocheranno al meglio delle cinque partite.

