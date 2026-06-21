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Baseball: San Marino piega Reggio Emilia 4-3 in gara 2: primo posto matematico nel girone B

Il San Marino Baseball centra un'altra vittoria pesantissima e supera la Palfinger Reggio Emilia per 4-3 in gara 2, conquistando con un turno d'anticipo il primo posto matematico del girone B della Serie A Gold 2026

di Lorenzo Giardi
21 giu 2026
SRV_BASEBALL
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Grazie a questo successo, i Titani salgono a un bilancio di 16 vittorie e 4 sconfitte, diventando irraggiungibili per le inseguitrici. Una partita combattuta e ricca di tensione agonistica, nella quale la squadra guidata dal manager Jairo Ramos ha saputo reagire nei momenti decisivi, trovando le giocate giuste per completare la rimonta e portare a casa un risultato di grande valore. Il momento attraversato dal San Marino Baseball è estremamente positivo: la vittoria contro Reggio Emilia rappresenta il quarto successo consecutivo e conferma la crescita della squadra in vista della fase decisiva della stagione.

L'obiettivo immediato è stato raggiunto: blindare il primato del girone e presentarsi ai playoff nelle migliori condizioni possibili, continuando a costruire fiducia e continuità di rendimento. Con la regular season ormai agli sgoccioli, i campioni d'Italia mandano un segnale forte alle avversarie: il San Marino Baseball è pronto a giocarsi nuovamente il ruolo di protagonista nella corsa allo scudetto.




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