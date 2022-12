Baseball: San Marino potrebbe rinunciare alla Coppa dei Campioni

I Campioni d'Italia del San Marino potrebbero rinunciare alla prossima Coppa dei Campioni di Baseball. E non solo per il fatto che la Federazione Europea ha bocciato, per il secondo anno consecutivo, la candidatura di San Marino ad ospitare l’evento. Siamo venuti a sapere dalle società interessate - afferma il general manager Mauro Mazzotti - che la Coppa 2023 si disputerà in Olanda. Non è tanto una questione logistica - aggiunge la società sammarinese - il presidente della confederazione Europea, il croato Karin, si è rimangiato la parola ed ha confermato il vecchio format del torneo continentale. Una formula non più sostenibile dal punto di vista economico, si parla di almeno 30.000 euro per una settimana, ai quali vanno aggiunti altri 3.000 euro per l'iscrizione ed anche i trasporti interni che dal prossimo anno, nelle manifestazioni continentali, saranno a carico della società. Se queste condizioni saranno confermate - ha concluso Mazzotti - la squadra vincitrice dello scudetto, non parteciperà alla Coppa dei Campioni.