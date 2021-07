Baseball: San Marino ribalta Nettuno al 9' con Lorenzo Morresi

Due su due per San Marino allo Steno Borghese, un risultato importante al giro di boa della seconda fase che mette i Titani avanti di due partiti proprio sulla squadra laziale. Bella la vittoria conquistata in gara2 contro Nettuno. Con i padroni di casa avanti 2-1 al nono inning e San Marino che va in battuta con Lorenzo Morresi, fresco di 20 anni compiuti il giorno precedente. Morresi si trova sul tabellone due out e con le basi piene. Il battitore sammarinese ha pazienza di aspettare, poi sul conto di tre ball e uno strike, gira la mazza trovando il contatto giusto con la palla lanciata Cruz.









Ne esce una rimbalzante in mezzo, una valida che spinge a casa base due punti. E' il sorpasso biancoazzurro, un 3-2 che al cambio campo la squadra di Doriano Bindi difende con Kourtis, che conclude alla grande nella parte bassa del nono. Vittoria importantissima per San Marino, che stacca Nettuno. Prossimo impegno per i Titani contro Godo. Prima gara in trasferta venerdi 23 luglio, il giorno successivo si torna sul diamante di Serravalle. A quel punto mancheranno la doppia sfida contro Macerata da affrontare in trasferta e le due ultime partite contro Nettuno a San Marino.