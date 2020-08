Baseball, San Marino riceve Collecchio e punta alla vetta

Anticipazioni baseball

Con Bologna e Parma a scontrarsi tra loro e togliersi punti a vicenda, per San Marino è la settimana dell'occasione è d'oro. Per avvicinare la vetta – la Fortitudo ha tre vittorie e due gare in più – o per incrementare il +6 sull'emiliana inseguitrice e blindare definitivamente l'accesso alle Finals. Anche perché il calendario oppone Collecchio, 5° a quota 4 successi, reduce dal bis di ko interni con Godo – che così gli ha tolto il primato nella colonna di destra – e peggior attacco per medie offensive, punti segnati e strikeout subiti. Non un buon biglietto da visita se si affronta il miglior reparto lanciatori del campionato. Guidato da Solbach (0 punti subiti dopo 20 riprese) e Maestri (reduce da una gara completamente immacolata contro Parma) e ulteriormente rafforzato dall'arrivo di Hernandez. Sulla carta partita non c'è, ma occhio: pur non brillando, Collecchio ha già fatto uno scherzetto a Parma e nella terza d'andata – dopo due pesanti ko – ha messo in difficoltà pure San Marino, impostosi soltanto per 1-0.

A Celli – 6 fuoricampo e primo bombardiere dell'A1 – il compito di mettere in crisi il buon monte dei parmensi, nel quale spiccano Fabiani, terzo per numero di strikeout dietro a Maestri, e Santana, uno dei migliori partenti del torneo. La triade di partite comincia alle 21 a Serravalle, le altre due invece sono in programma sabato, a Collecchio, alle 16:30 e alle 20:30.