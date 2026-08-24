Baseball, San Marino riporta in parità la semifinale con Bologna: si va a gara-7

Il vantaggio campo continua a essere un fattore scientifico nella semifinale playoff della Serie A Gold di baseball: San Marino vince gara-6 e porta la serie alla decisiva gara-7. Un successo che arriva dopo il tris di sconfitte in Emilia e dopo le due vittorie casalinghe che avevano aperto la semifinale.

Al ritorno a Serravalle, i titani erano chiamati a dare una risposta e così è stato: il punteggio alla fine dice 5-0 per la squadra di Ramos, che ha tenuto a secco gli avversari e ha segnato un punto nel quarto, sesto e settomo inning, due nell'ottavo.

LA CRONACA. La partita si sblocca al 3° con due doppi consecutivi di Martini e Wong per l’1-0. Nella ripresa successiva ecco il gran giro di mazza di Rifaela, per un fuoricampo in campo opposto che vale il 2-0. Nello stesso inning, l’opportunità di allargare il margine è ghiotta. Lino è colpito e, sul singolo di Pieternella, prova a girare fino a casa ma è eliminato. Guevara (pop) è il secondo out, ma l’errore su Martini e i quattro ball a Wong riempiono le basi. Grossa occasione per allungare in maniera pesante, ma Diaz finisce strikeout. Di buono c’è che Sanchez gioca una gran partita e le occasioni per la Fortitudo sono pochissime. Qualche singolo sparso, ma col pitcher sempre in controllo. Al 7° arriva l’allungo sul primo rilievo bolognese, Crepaldi. Con due out e le basi vuote, Diaz guadagna una base ball, ruba la seconda e vola a casa sul singolo di Marlin. La fuga decisiva, quella definitiva, si materializza un inning più tardi, con Gabriel Lino a colpire un lungo fuoricampo da due punti per il 5-0. Dopo otto inning e 124 lanci, termina la prova di un eccellente Sanchez, col monte che al 9° diventa di proprietà di Eric Mendez. Il rilievo fa il suo dovere, non concede arrivi in base e mette il sigillo sulla vittoria.

Stasera si replica, sempre a San Marino, con la partita che deciderà chi raggiungerà Parma (vincente per 4-2 su Macerata) alle Italian Baseball Series. Playball alle 20.









