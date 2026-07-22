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Baseball: San Marino sconfitto dal Nettuno in Gara2

22 lug 2026
Foto archivio RTV
Foto archivio RTV

Il quinto inning decide gara2 allo Steno Borghese. San Marino Baseball esce sconfitto 7-4 contro Nettuno, che costruisce il successo con quattro punti nella ripresa centrale e poi difende il vantaggio fino alla fine. Dopo il vantaggio dei padroni di casa nel primo inning, San Marino trova il pareggio nel quarto con il singolo di Diaz, ma Nettuno risponde subito tornando avanti e allungando fino al 6-1 nella ripresa successiva.

I biancazzurri provano a riaprire la partita con tre punti nel sesto inning, tornando sul 6-4 grazie alle valide di Diaz e a un errore difensivo. La rimonta, però, si ferma all'ottavo, quando il fuoricampo di Paula fissa il definitivo 7-4. In attacco, sei le valide complessive del Titano, con Martini e Diaz autori di due ciascuno.




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