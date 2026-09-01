Baseball, San Marino si fa rimontare: Parma vince gara3 e passa avanti nella serie

San Marino cede 7-5 a Parma in gara3 delle Italian Baseball Series e si ritrova sotto 2-1 nella serie. I Titani erano partiti forte, portandosi avanti 5-2 al terzo inning grazie al grande slam di Gabriel Lino, ma non sono riusciti a difendere il vantaggio.

Parma ha accorciato con Leonora e Helmig, quindi ha completato la rimonta all’ottavo sul 5-5. Nel nono inning il colpo decisivo: Garcia ha firmato il fuoricampo da due punti che ha fissato il punteggio sul 7-5.

Per San Marino una sconfitta pesante dopo aver avuto la partita in mano nella prima parte. Parma sale così sul 2-1 nella serie. Gara4 è in programma questa sera, martedì 1° settembre alle 20:00, sul diamante di Serravalle. La partita è visibile sul canale 550 e sul nostro sito.







