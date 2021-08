ITALIAN BASEBALL SERIES Baseball: San Marino sul 2-1 con Bologna. Questa sera a Serravalle gara4 I Titani vincono al Gianni Falchi, vanno in vantaggio nella serie e questa sera hanno l'occasione di chiudere per il tricolore. Eventuale gara5, domenica 22 agosto a Bologna.

La finale scudetto conferma il trend delle prime due partite. Anche in gara3 il fattore campo viene ribaltato con San Marino che vince la seconda partita al Gianni Falchi e porta sul 2-1 la serie in proprio favore. I Titani s'impongono sul diamante emiliano 5-3 e questa sera a Serravalle avranno la possibilità di giocarsi il primo match point. Anche gara3 si conferma di grande livello con Bologna che aggiorna il punteggio al primo inning.

La squadra di Frignani segna e va sull'1-0 sulla valida a destra di Marval. La risposta di San Marino non si fa attendere e al terzo attacco i Titani colpiscono. Sulla battuta di Giovanni Garbella arriva una valida a sinistra da due punti per il sorpasso sammarinese. Poi tocca ad Epifano girare un doppio che vale altri due punti di San Marino e l'allungo del 4-1. Le prime partite della serie hanno confermato da un lato e dall'altro che può succedere di tutto. La Fortitudo si avvicina al quarto. Bertossi batte da due punti e Bologna è di nuovo lì attaccata a San Marino, con la squadra di Doriano Bindi avanti 4-3. Si arriva alla settima ripresa con i Titani che mantengono il vantaggio, riuscendo a incrementarlo con l'accoppiata Celli-Angulo, con il secondo che batte un singolo a sinistra con il compagno in terza base. Per San Marino arriva il momento di conservare il vantaggio, Centeno chiude la sua partita dopo due out all'ottavo. Sul monte sale Kourtis che parte benissimo su Loardi. Nell'ultimo inning Bologna inizia con il doppio di Liberatore e il singolo di Bertossi. Questo viene eliminato tra prima e seconda base. Kourtis elimina Monti al piatto. Poi sulla rimbalzante di Agretti è perfetta la difesa di Angulo: assistenza in prima e terzo out.

Vince San Marino 5-3. E' 2-1 nella serie e questa sera a Serravalle l'occasione per provare a chiuderla. Ci saranno anche Alessandra Perilli e Gian Marco Berti a fare il tifo per i Titani, ai due medagliati di Tokyo l'onore del primo lancio.

