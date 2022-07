BASEBALL Baseball: San Marino supera 8-1 Godo in gara1

Netto successo in gara1 per il San Marino Baseball, impegnato sul diamante di Serravalle contro Godo. Gli uomini di coach Doriano Bindi vincono 8-1 grazie ad una buona prova generale di squadra con ben 9 giocatori a centrare almeno una valida. Match mai in discussione per i campioni d'Italia, in pieno controllo dal primo all'ultimo inning. Oggi sono in programma gara2 e gara3, sempre in casa: la prima alle 16, la seconda alle 20.

