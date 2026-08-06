BASEBALL Baseball, San Marino supera la Crocetta 10-9 e vola in semifinale Tre fuoricampo di Rifaela trascinano i Titani nella combattuta gara 3. La serie si chiude sul 3-0, ora la sfida con Bologna

Baseball, San Marino supera la Crocetta 10-9 e vola in semifinale.

San Marino Baseball conquista la semifinale scudetto superando la Crocetta 10-9 in gara 3 e chiudendo la serie dei quarti con un netto 3-0. Decisiva la prestazione di Rifaela, autore di tre fuoricampo in una partita ricca di sorpassi e colpi di scena.

La Crocetta parte forte e nel primo inning vola sul 4-0 grazie al grande slam di Adorni. San Marino reagisce subito con i fuoricampo di Rifaela e Angulo, poi completa la rimonta tra terzo e quarto inning, portandosi avanti 5-4. Da lì comincia un continuo botta e risposta, fino al 7° inning, quando il terzo homer di Rifaela e le valide di Guevara e Marlin spingono i Titani sul 10-6.

La Crocetta torna sotto all’ottavo con il fuoricampo da tre punti di Sambucci, ma nel nono San Marino difende il minimo vantaggio grazie anche a un doppio gioco decisivo.

In semifinale i biancazzurri affronteranno Bologna: gara 1 e gara 2 sono in programma a Serravalle venerdì 14 e sabato 15 agosto.

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